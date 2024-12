Le parole del patron granata

TRAPANI – “Trapani è la città che amo. Si chiude un anno da record per noi. Un anno che troppo spesso è stata accostata a temi negativi e che finalmente ha rialzato la testa e ora guarda tutti a petto in fuori. Ho dimostrato che le cose se si vuole si possono realizzare”. Così il patron del Trapani Calcio e della Trapani Shark, Valerio Antonini, nel suo videomessaggio trasmesso sui canali social dei club in occasione del Capodanno 2025.

Antonini: “Il sogno scudetto”

“Grandi traguardi ci aspettano – ha detto Antonini rivolgendosi ai tifosi granata di calcio e basket -. Sarà un 2025 molto importante. Nel basket tenteremo di realizzare il grande sogno che si chiama ‘scudetto’. Nel calcio con il cambio tecnico m aspetto una veloce ripartenza, lotteremo fino all’ultimo per andare in Serie B”. E ancora: “Abbiamo due grandi allenatori che comprendono l’importanza del ruolo che rivestono e daranno il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Antonini è poi tornato sul progetto della cittadella dello sport: “Si potrà realizzare qualcosa di unico a livello europeo. Una realtà che darà slancio economico alla città. Auguro a tutta Trapani un 2025 di positività e progetti concreti”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA