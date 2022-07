Trapani, il residence e la notte dello stupro: 4 giovani sotto indagine

Una turista finlandese ha raccontato di essere stata violentata

2' DI LETTURA

TRAPANI – I carabinieri della Compagnia di Trapani restano impegnati a ricostruire cosa è accaduto, la scorsa notte, ad una turista finlandese di 27 anni che stamane ha denunciato all’Arma di essere stata violentata.

Le indagini

I carabinieri grazie alle indicazioni della turista sono riusciti ad individuare il residence all’interno del quale, in uno degli appartamenti si sarebbe consumata la violenza. Nel primo pomeriggio sono scattati gli accertamenti della scientifica dei carabinieri. Il residence si trova sulla litoranea Dante Alighieri, a poca distanza dal lido dove la ragazza inizialmente in compagnia di altre due sue coetanee e connazionali, ha raccontato di avere trascorso la serata, dopo avere cenato in un ristorante.

Il racconto della vittima

La ragazza, con l’aiuto di una psicologa, e grazie ad un interprete, ha raccontato di aver fatto la conoscenza con quattro ragazzi italiani, anche loro per turismo presenti in città, durante la cena in un ristorante del centro storico di Trapani, a poca distanza da dove le tre turiste risultano alloggiare. Una serata che poi il gruppo assieme hanno proseguito in un lido balneare dove era organizzata una serata musicale.

Quattro giovani sotto accusa

All’apparenza tutto normale, tra i giovani è facile che scatti la confidenza, e questo è accaduto, anche secondo quanto hanno riferito ai carabinieri i testimoni nel frattempo sentiti, tra loro chi era presente al ristorante e chi li ha notati all’interno della struttura balneare. A tarda notte però il gruppo delle ragazze si divide, due di loro decidono di ritornare nel loro appartamento, con i quattro giovani, pare tutti agrigentini, di Ribera, resta solo una ragazza.

La richiesta d’aiuto ai carabinieri

In questi frangenti di tempo il gruppo di giovani per bene ed educati si sarebbe trasformato in branco. Il residence dove alloggiano è a un tiro di schioppo dal lido. La ragazza solo stamattina svegliandosi all’interno di questo residence si sarebbe resa conto di quello che le era successo, è andata via raggiungendo le amiche. Dall’appartamento la decisione di chiamare i carabinieri che l’hanno per prima cosa soccorsa e portata al pronto soccorso. I giovani presunti stupratori sono stati identificati e sentiti già più volte. Nei loro confronti non è stato emesso alcun provvedimento.

Indaga la Procura

Ad occuparsi del caso per la Procura di Trapani è il pm Matteo Delpini, che ha disposto una serie di accertamenti. I medici del pronto soccorso non hanno riscontrato ferite o altro genere di ematomi o ecchimosi sulla ragazza, ma la cosa non esclude la violenza sessuale. Non è escluso che la ragazza di sua volontà, o magari indotta dal gruppo di giovani, abbia alzato un po’ il gomito, finendo in uno stato di ebbrezza che le ha ridotto lo stato di coscienza e la capacità di opporre resistenza. Lei, sentita ancora fino a oggi pomeriggio, ha escluso di essere data di sua volontà dentro quel residence e di avere avuto rapporti sessuali consenzienti.