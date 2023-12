Trapani, l’Asp sospende sei dipendenti indagati nell’inchiesta ‘Aspide’

Ecco i nomi

TRAPANI – L’inchiesta ‘Aspide’ porta alla sospensione di sei dipendenti dell’Asp di Trapani. L’azienda ha deciso di “fermare immediatamente” dal servizio Giuseppa Messina, Anna Lisa Bianco, Antonino Sparaco, Nicola Gangi, Attilio Bonavires, Angela Maria Cruciata: tutti e sei figurano fra gli indagati.

L’inchiesta ‘Aspide’

L’inchiesta ‘Aspide’ ha scosso la sanità trapanese negli scorsi giorni, facendo emergere un meccanismo di “manipolazione” di procedure di gara, pubblici concorsi ed affidamenti di incarichi dirigenziali all’interno delle strutture sanitarie trapanesi.

Lunedì mattina, la guardia di finanza ha eseguito 13 misure cautelari e fra queste ci sono i sei dipendenti sospesi dall’Asp: è finita in carcere Giuseppa Messina, ai domiciliari Anna Lisa Bianco (attuale presidente del consiglio comunale di Trapani), Antonino Sparaco e Attilio Bonavires, mentre è stato imposto l’obbligo di dimora per Angela Maria Cruciata e divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice per Nicola Ganci.