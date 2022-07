Trapani, per la porta ecco Giuseppe Misseri

La società granata ha ufficializzato l'arrivo del portiere ex Primavera del Palermo

TRAPANI – Continua la campagna di rafforzamento del Trapani in vista del prossimo campionato di Serie D. La società granata, attraverso un comunicato, ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Giuseppe Misseri proveniente dalla primavera del Palermo.

Di seguito il comunicato del club:

“La Società FC Trapani comunica l’acquisto a titolo definitivo del portiere Giuseppe Misseri. Si tratta di un giocatore cresciuto nel Calcio Sicilia e passato al Palermo nel 2019. Nelle ultime due stagioni, sempre con la società rosanero, ha difeso i pali nel campionato Primavera 3. Trapani è la sua prima avventura tra i grandi.

“Sono felice ed onorato di indossare la maglia di una piazza importante come è Trapani. Arrivo con tanta voglia ed entusiasmo: non vedo l’ora di scendere in campo e giocare coi colori granata addosso”.