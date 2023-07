Trapani, processo all’ex sindaco: “Condannatelo a nove anni”

Il pm: "Le dichiarazioni di Fazio? Sprezzanti negazioni della realtà"

TRAPANI – Nove anni di reclusione. È la richiesta di condanna avanzata dai pm Franco Belvisi e Brunella Sardoni contro l’avvocato Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale, imputato di corruzione, traffico illecito di influenze e violazione di segreto.

Fazio venne arrestato dai Carabinieri nel 2017, durante la campagna elettorale che lo rivedeva in pista per la carica di primo cittadino a Trapani. Risulto’ tra gli indagati eccellenti dell’inchiesta “Mare Monstrum”, quella sulla cosiddetta “tangentopoli del mare”, dove furono coinvolti Vittorio ed Ettore Morace, padre e figlio, gli armatori della compagnia leader nella navigazione veloce Liberty Lines. Mazzette alla Regione in cambio di favori sui contributi pubblici elargiti per le tratte navali dalla Sicilia verso le isole minori.

Vittorio Morace è deceduto ma già prima la sua posizione era stata stralciata, suo figlio ha invece patteggiato rendendo verbali di ammissione. Fazio risponde anche di corruzione a proposito di una vicenda del tutto estranea alla tangentipoli sul mare e che riguarda invece i suoi rapporti con la ditta Stefania Mode e anche in questo caso l’ex ad Leonardo Carpinteri ha ammesso la corruzione, patteggiando la pena.

Il processo

Un processo che ha impiegato circa quattro anni per giungere oggi alla fase finale. I pubblici ministeri, Franco Belvisi e Brunella Sardoni, hanno esposto la requisitoria in due giornate, ieri e oggi, davanti al collegio presieduto dal giudice Vincenzo Agate (a latere Bandiera e Cantone).

“Fazio – ha detto il pm Franco Belvisi – ha fatto mercimonio della propria carica politica orientando a favore della compagnia di navigazione l’azione della Pubblica Amministrazione …non ha tutelato mai interessi pubblici e collettivi ma quelli di un privato”.

L’inchiesta

La vicenda processuale gira attorno ai bandi della Regione per concedere i contributi ai collegamenti veloci. Una inchiesta scattata dopo la denuncia della dirigente regionale del dipartimento Mobilità, Dorotea Piazza, che prese il posto della rimossa Salvatrice Severino, imputata in un altro troncone della stessa inchiesta, processo incardinato pure davanti al Tribunale di Trapani. I segreti di questi affari, ha sottolineato il pm Belvisi, sono stati “svelati dalle intercettazioni”. Un rapporto “malato” quello tra Fazio e i Morace, fatto di “reciproche convenienze economiche…rapporto dare /avere in denaro”.

L’accusa

Tra gli episodi citati dall’accusa quelli relativi alla bloccata nomina a consulente della commissione Trasporti dell’Ars del comandante Prestigiacomo, la scoperta nel possesso di Ettore Morace di documenti classificati come riservati nell’archivio della commissione antimafia (esposti anonimi arrivati sul conto anche di Morace), la decisione di rivolgersi all’ex presidente del Cga, il giudice romano Raffaele De Lipsis, per orientare i giudici amministrativi di appello nell’accogliere un ricorso contro una sentenza del Tar che dichiarava soccombenti i Morace contro la Regione.

Le dichiarazioni di Fazio “sprezzanti negazioni della realtà”

“Serviva un giudice – ha evidenziato ancora il pm Belvisi – per entrare nell’intimità di quella camera di consiglio”. Ripercorrendo le dichiarazioni rese nel corso del processo dall’imputato Fazio (presente in aula, difeso dagli avvocati Michele Cavarretta e Lillo Fiorello), il pm le ha definite “sprezzanti negazioni della realtà…la spregiudicatezza nel negare è stata pari ai comportamenti tenuti per compiere questi atti”.

Sul caso Stefania Mode relativa all’assegnazione di un edificio sito dentro l’area industriale, con una destinazione per servizi, secondo i pm la tangente sarebbe stata pagata saldando una fattura emessa da una azienda vinicola, Cantina Primavera, controllata dall’imputato, per una finta fornitura di vino. A settembre discuterà la difesa.