Gli interventi della Polizia locale (foto archivio)

TRAPANI – Le guardie ambientali e il personale della polizia locale hanno fermato a Trapani due persone, che, scese dalla loro autovettura, hanno abbandonato i rifiuti in strada. Ai due è stata comminata una multa da 2500 euro ciascuno.

Altro intervento è stato effettuato in via Verdi, nella zona dove più volte erano stati segnalati abbandoni di immondizia: una sanzione di 100 euro è stata inflitta ad un soggetto per deposito dei rifiuti senza mastello.

