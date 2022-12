Trapani, rinviato per Covid il match contro San Luca

Il rinvio è stato disposto a causa dei contagi in seno al club calabrese

1' DI LETTURA

TRAPANI – La gara tra Trapani e San Luca, valida per la quattordicesima giornata del girone I di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. Il rinvio della sfida, inizialmente prevista per domani 4 dicembre, è stato disposto dal Dipartimento Interregionale a causa dei contagi da Covid-19 in seno al San Luca.

Di seguito il comunicato diffuso dal Trapani:

“Rinviata a data da destinarsi Trapani-San Luca, incontro di campionato inizialmente previsto per domani, Domenica 4 Dicembre. Si riporta fedelmente la comunicazione del Dipartimento Interregionale: «A seguito della richiesta inoltrata dalla Società San Luca, preso atto della documentazione allegata, tenuto conto del Protocollo Sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle Autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Trapani-San Luca in programma il 4 Dicembre 2022 e valida per la 14a giornata del Campionato di Serie D – Girone I, è rinviata a data da destinarsi»”.