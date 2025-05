Trapani scivola contro Brescia, la semifinale scudetto parte in salita

Non basta un super Horton, gara 1 finisce 92-93

TRAPANI – Partenza in salita per la Trapani Shark nella semifinale scudetto della Lba. La Germani Brescia sfodera una prestazione maiuscola e, complice una serata storta dei granata, ed esce vincitrice da gara 1 sul parquet dei siciliani. Il finale dice 92-93 per gli ospiti, che ora sono avanti anche psicologicamente.

Trapani, serata no

Nonostante la serata no dalla lunga distanza per i ragazzi di Repesa, costretti ad inseguire per tutto il match, i granata stavano quasi per riacciuffare il match per i capelli. Il -1 a nove secondi dalla fine, tuttavia, rimarrà tale perché gli ospiti riescono a far scorrere il cronometro senza che Trapani riesca a intervenire. Granata anche sfortunati, perché alla fine la differenza la fa anche una schiacciata di Eboua che per ironia della sorte fa uscire il pallone dalla parte superiore dell’anello, invalidando il canestro.

Falsa partenza della Trapani Shark

La partenza è da incubo per i tanti giunti al PalaShark con la speranza di assistere ad una nuova vittoria granata. Brescia chiude il primo quarto avanti di otto punti: 26-34. La differenza la fanno i tiri da lontano: 6 su 8 per la Germani, che dalla lunetta intanto non sbaglia un colpo (10 su 10).

Secondo quarto da incubo per Trapani

Le incertezze dell’avvio si trasformano in incubo per Trapani nei secondi dieci minuti. Galloway e compagni sprofondano fino a -17 a quattro minuti e 36 secondi dal riposo lungo ma Alibegovic tiene a galla i suoi e grazie ad un parziale di 10-2 gli Shark risalgono un po’ la china fino al 45-57.

Terzo quarto, si riaccende la luce

Nel terzo quarto Repesa carica i suoi che piazzano subito un parziale da 12-0 che costringe coach Peppe Poeta a chiamare time-out per spezzare il ritmo dei padroni di casa. Trapani ritorna a vedere la luce grazie anche ad un super Horton (22 punti per lui) ma due bombe degli ospiti la ricacciano indietro e il terzo quarto si chiude sul 66-73.

I sogni si fermano a -1

L’ultima frazione di gioco trascorre con una serie di canestri e di errori da una parte e dall’altra. Galloway, in ombra fino a quel momento, e Robinson riportano la speranza nei cuori dei trapanesi ma non c’è più tempo. Domenica sarà già gara 2.

