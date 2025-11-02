Trapani Shark, impresa contro Brescia: la rincorsa alla vetta continua

Ma che fatica per gli uomini di Repesa (foto Lba)

TRAPANI – Trapani Shark batte la capolista Germani Brescia e manda un segnale al massimo campionato di basket. In quel PalaShark oggetto di una durissima disputa tra il club granata e il Comune di Trapani, la squadra di coach Repesa ha la meglio su Della Valle e compagni per 77-75, con un finale sul filo del rasoio.

Trapani-Brescia, i migliori in campo

Tra i padroni di casa che ritrovano JD Notae, spicca la prova di Hurt: 23 punti per lui. Bene anche Allen (17) e Alibegovic (11). Punti più distribuiti per gli ospiti: 13 punti per Massinburg, 12 per Burnell e Ivanovic. Il successo contro i lo,bard consente a Traani di accorciare la classifica e di continuare la rincora alla vetta.

Il match del PalaShark

Partita molto equilibrata fin da subito. Dopo una prima frazione in parità, Trapani gioca un super secondo quarto. A quattro minuti dalla fine Trapani ha 12 punti di vantaggio ma Brescia piazza un brek pesantissimo di 12-0 e riapre il match: 73 pari a un minuto e quaranta secondi dal termine.

Allen piazza la tripla che fa esplodere il PalaShark, Burnell allora guadagna e realizza i liberi del -1. Notae capitalizza dalla lunetta un recupero di Ford per il 77-75 con 20 secondi sul cronometro. Il tiro di Burnell è corto e Trapani può esultare per una vittoria pesantissima.

Repesa: “Brescia non molla mai”

In classifica la squadra di Valerio Antonini sale a quattro punti, le prime sono tutte a quota otto. “Brescia è una squadra che non molla mai, avremmo dovuto chiudere il match con minore stress – le parole di Repesa in conferenza stampa -. Non era facile, dopo la partita infrasettimanale di coppa. C’è da continuare a lavorare”.

