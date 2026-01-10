Trapani Shark, l’agonia continua: il match con Trento dura 4 minuti

Lunedì incontro Fip-Lega

TRAPANI – Trapani-Trento, anticipo della 15ma giornata della Serie A di basket, é durata appena 4’11”. Ennesimo capitolo della caotica vicenda societaria che sta vivendo la squadra siciliana. Intanto, con una nota, la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che incontrerà la Lega Basket Serie A nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, presso la sede federale, appunto per esaminare il caso Trapani Shark.

A Trapani, come già avvenuto in Champions League, i pochi effettivi rimasti alla Shark sono scesi in campo solo per far iniziare il match, ma anche chiuderlo prima possibile. Trapani si è presentata con sette giocatori sul parquet, tre dei quali hanno lasciato subito il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico.

In campo sono rimasti solo quattro ragazzi delle giovanili – Giacalone, Martinelli, Patti e Alberti – che hanno iniziato subito a commettere falli sistematici, fino ad arrivare sotto il numero minimo per proseguire. La partita così è durata appena 4’11”: due giocatori siciliani sono usciti per falli, poi anche Patti ha commesso il quinto fallo ed agli arbitri non é rimasto che fischiare la fine dell’incontro sul punteggio di 24-11 per l’Aquila Basket.

