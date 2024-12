Trapani Shark torna alla vittoria, dominio su Unahotels Reggio Emilia

Il match al PalaShark

TRAPANI – Trapani Shark torna alla vittoria dopo l’inciampo di Milano: nel match con Unahotels Reggio Emilia la squadra siciliana riesce a imporre il proprio basket veloce agli ospiti, vincendo 109-73. Sul campo Rossato, Notae e Galloway mietitori di punti, rispettivamente con 18, 14 e 12 realizzazioni.

La partita

Ritmo molto alto in apertura di partita, come da tradizione della Shark. Alta velocità e intensità molti errori e percentuali molto basse per entrambe le squadre. Trapani va in vantaggio ma non riesce a prendere il largo ma sul finire del quarto Gentile e Rossato riescono a trovare un ritmo. Si chiude sul 25-15.

Breve parentesi di gioco a ritmo più lento all’inizio del secondo quarto, con Reggio Emilia che riesce a fare il suo gioco e a portarsi a ridosso dei padroni di casa. Trapani però riprende in mano la situazione imponendo un gioco basato sulla difesa e sul suo proverbiale possesso veloce, macinando punti con continuità: si va negli spogliatoi sul 54-30.

Al rientro dalla pausa lunga la Shark entra in campo decisa a prendere l’iniziativa e ci riesce: rimette in atto il proprio gioco veloce fuori dall’area da 3, con sfondamenti continui. Migliora la precisione, sopra il 40 per cento sia da 2 che da 3, mentre Reggio Emilia resta imprecisa: 20 per cento sui tiri da tre. Trapani Shark domina il terzo quarto e lo conclude su 80-54.

Ancora debordante la Shark all’inizio dell’ultimo quarto, con un vantaggio di 32 punti sulla Unahotels. Vantaggio che continua a crescere con il gioco sempre più incalzante della Shark, che si avvantaggia anche della prestazione poco lucida della Unahotels.

Gli ospiti non entrano mai in partita e soffrono della difesa trapanese, ad altissima intensità anche quando il vantaggio sfiora i 40 punti. Quando ormai la partita è decisa Trapani decide di regalare spettacolo, con due alley-oop che fanno tremare alle fondamenta il Pala Shark. La partita si chiude su 109-73.

Repeša: “Abbiamo tirato fuori la rabbia”

Commenta la partita Jasmin Repeša, coach della Shark: “Era rimasto il rammarico dopo la sconfitta a Milano, ma oggi la squadra ha tirato fuori tutto il potenziale, la rabbia, la qualità e tutto quello che poteva tirare fuori. Voglio fare alla squadra i complimenti di cuore. Guardiamo già alla partita con Venezia, e voglio fare gli auguri al nostro popolo che ci segue: buon capodanno, ci vediamo il prossimo anno con risultati se non migliori uguali a quelli di oggi”.

(Foto: Facebook Trapani Shark)

