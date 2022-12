Trapani, stop al mercato in entrata. La Rosa: “Disattesi gli impegni”

Le parole dell'amministratore unico del club granata in una lettera aperta alla città e ai tifosi

1' DI LETTURA

TRAPANI – “Ho deciso di abbracciare il progetto Trapani non solo perché affascinato da un programma a lungo termine ma anche e soprattutto perché ho sempre creduto che la Serie D fosse, per usare un eufemismo, oltremodo ingenerosa per una realtà territoriale come Trapani e provincia”. Lo ha detto Marco La Rosa, amministratore unico della squadra di calcio del Trapani che milita nel campionato di Serie D, in una lettera aperta alla città e ai tifosi in cui annuncia provvedimenti per mettere in sicurezza i conti del club, compreso lo stop al mercato in entrata.

“Si è stilato un bilancio di previsione – ha spiegato – che avrebbe dovuto garantire la copertura delle spese necessarie per sopportare un progetto ambizioso. Detto bilancio di previsione è stato approntato su determinate previsioni di apporti economici da parte dei soci partecipanti. Senonché, iniziando ad affrontare le spese di gestione mensili mi sono trovato, mese dopo mese, a fare fronte alle incombenze solo ed esclusivamente con le mie forze, venendo meno l’impegno dall’altra parte societaria, quantomeno nella misura ad essa spettante in ragione delle rispettive partecipazioni”.

Per questo motivo La Rosa ha annunciato che si vede “costretto, in mancanza di un’immediata presa di posizione della minoranza societaria idonea a concorrere alla copertura dei costi di gestione a prendere alcuni provvedimenti necessari quanto improcrastinabili tra i quali, in via esemplificativa, la sospensione del mercato in entrata per salvaguardare le finanze della società ed evitare, contestualmente, che l’attuale criticità finanziaria possa prestare il fianco ad azione di eventuali creditori”. Per La Rosa il provvedimento potrebbe non essere il solo. “Non ritengo, per onestà intellettuale – ha aggiunto – di escludere che possano essere adottati in futuro altri e più drastici provvedimenti gestionali”.