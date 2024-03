È stato denunciato a piede libero

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno denunciato un 18enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere e uccisione di animali. I militari hanno notato il ragazzo in sella a uno scooter con una carabina e lo hanno fermato per un controllo.

Oltre al fucile a piombini i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico e due tortore morte. A quel punto è scattata la denuncia a piede libero, inoltrata alla Procura della Repubblica.

