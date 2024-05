Basket, Trapani si aggiudica gara 1 con Verona in semifinale playoff

Coach Diana: "Nel complesso abbiamo giocato una buona partita"

TRAPANI – La semifinale playoff del tabellone argento di Serie A2 maschile di basket inizia con una sfida dal grande significato tecnico. Sul parquet del “PalaShark” ci sono due squadre, Trapani e Verona, con un obbiettivo comune: approdare in massima serie. E le aspettative dell’incontro, in gara 1 di questo penultimo atto degli spareggi promozione, sono state rispettate.

Davanti a più di 3.200 spettatori granata, i padroni di casa partono subito forte e si mettono davanti: il primo quarto termina 28-17. Nel secondo parziale Trapani rallenta e Verona rompe le righe, accorciando notevolmente il gap prima dell’intervallo lungo (40-35). Negli ultimi due quarti la squadra siciliana, però, è brava a gestire il vantaggio e le energie fisiche. Alla sirena finale, infatti, Trapani-Verona termina 78-71.

“Dedico questa vittoria a Manrico Vaiani, allenatore livornese scomparso da poco – dice Andrea Diana, coach di Trapani Shark, a fine gara -. È stata una partita da playoff, dura. Verona è una squadra molto fisica e nel complesso abbiamo giocato una buona partita. Ai ragazzi ho detto di essere più bravi a leggere i momenti della partita. Difensivamente abbiamo chiuso bene l’area e siamo stati bravi su alcuni giocatori che hanno sempre facilità ad accendersi”.

“In alcuni momenti abbiamo perso palloni banali, forse per il troppo desiderio di far bene, permettendo loro di ricucire il gap: dobbiamo essere più bravi a dare continuità. In questi playoff possiamo trovare un protagonista diverso, oggi è stato Notae ma tutti possono essere protagonisti. Gara 2 sarà diversa ma la certezza è la grande fisicità di entrambe le squadre e noi dovremo essere bravi ad approcciarla in maniera energica”, ha concluso l’allenatore.