Trasportano materiale ferroso senza autorizzazione: sequestrato il furgone

Il mezzo era privo di assicurazione

MODICA (RAGUSA) – Gli agenti del commissariato di Modica, comune del Ragusano, hanno sequestrato un autocarro colmo di rifiuti ferrosi ed elettrodomestici da smaltire per un peso complessivo di 250 kg, con a bordo un sessantaseienne e un trentatreenne.

Presso il quartiere Sorda gli agenti hanno notato e fermato l’autocarro che, sottoposto a controllo in considerazione anche del fatto che il materiale contenuto nel cassone, da verificare, non era assicurato con le dovute protezioni.

A bordo dell’autocarro sono stati identificati, un sessantaseienne e un trentatreenne, entrambi residenti nella provincia di Siracusa, i quali non hanno fornito una spiegazione valida in merito alla tracciabilità del materiale trasportato, né esibivano le previste autorizzazioni per il trasporto di materiali pericolosi e non costituenti rifiuti.

I due, viste le mancate autorizzazioni e in considerazione dei precedenti a loro carico, sono stati accompagnati al commissariato di Modica per ulteriori accertamenti, al termine dei quali, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria in stato di libertà per raccolta e trasporto abusivo di rifiuti in concorso, reato sanzionato dal c.d. “Codice dell’Ambiente”.