Previsto il potenziamento dei tram e più servizi per i cittadini

PALERMO – Nuovo piano industriale per l’Amat, l’azienda che a Palermo gestisce il trasporto pubblico con autobus e tram. Lo ha approvato la giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla. Il piano adesso passa all’esame del Consiglio comunale.

Il processo di risanamento avviato dall’azienda trasporti era stato illustrato dal suo presidente Giuseppe Mistretta intervenuto, nei giorni scorsi, nel dibattito a sala Martorana per l’approvazione del bilancio preventivo del Comune.

Il potenziamento dei tram

Il piano prevede il progressivo potenziamento del tram da affiancare agli autobus e la dismissione di alcuni servizi che finora sono stati gestiti in perdita strutturale come il car e bike sharing con la contestuale ricerca di partners privati che ne possano trarre profitti.

“Fin dal nostro insediamento il risanamento e rilancio di Amat è stato una priorità e sono stati già raggiunti importanti risultati – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta e l’assessore alle Società partecipate Brigida Alaimo – nell’ambito del rilancio di tutte le società partecipate attraverso la redazione di contratti di servizio innovativi e basati su una migliore capacità aziendale”.

Più servizi per i cittadini

“Il primo obiettivo è, naturalmente, migliorare sensibilmente i servizi ai cittadini che Amat eroga perseguendo contemporaneamente la sostenibilità economico-finanziaria e il benessere e la sicurezza dei lavoratori, accompagnati da una maggiore garanzia dei doveri”, proseguono.

“Per questo, dopo aver messo in campo un piano di risanamento aggiornato e aver trovato la corretta composizione di un annoso contenzioso che bloccava risorse importanti per Amat, adesso il Comune ha lavorato, insieme all’azienda, per approvare oggi in Giunta un nuovo piano industriale. Il conseguente e correlato contratto di servizio – concludono sindaco e assessore – quindi, avrà una nuova impostazione industriale orientata alla solidità dei conti, al potenziamento del personale e della flotta, all’estensione del servizio alle categorie più fragili e alla mobilità da e per le periferie”.