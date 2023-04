Trasporto pubblico a Siracusa: Sais subentra ad Ast

Il 17 aprile inizia la fase del passaggio concludersi nei primi di giugno

1' DI LETTURA

Alla fine di una sconcertante querelle, protrattasi per mesi fra il Comune di Siracusa e AST SPA, il servizio di trasporto pubblico nella città Aretusea è stato affidato alla SAIS per due anni, fino ad aprile 2025.

Infatti, il 17 aprile inizia la fase del passaggio da AST a SAIS che dovrebbe concludersi nei primi di giugno.

“Un danno per la Partecipata Regionale che perde il servizio a discapito dei mancati introiti e della stessa immagine aziendale, nonché, a discapito di oltre 30 lavoratori in somministrazione al momento impegnati (ancora per poco) presso la Sede Periferica di Siracusa e dal destino ancor più incerto nel momento in cui approderanno nel nuovo gestore”. Così in una nota il sindacato FAISA CISAL.

“Come sindacato, riteniamo che quanto accaduto sia di una gravità inaudita e non trova precedenti nella storia dell’Azienda pubblica che ha perso il servizio a favore di una Società privata, con la Regione che metterà a disposizione per i prossimi due anni un finanziamento di 4,2 milioni di Euro, rispetto al quale, il servizio, diventa magicamente remunerativo, come suole dirsi, (per AST ) “ oltre il danno, la beffa””.