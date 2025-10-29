Trasporto pubblico extraurbano, Scn: “Nulla di fatto in commissione”

Lombardo: "La partita è appena iniziata, continueremo a vigilare"

PALERMO – Audizione in quarta commissione all’Ars con i vertici dei quattro consorzi che si sono aggiudicati i quattro lotti del trasporto pubblico locale extraurbano in Sicilia: Antonio Graffagnini, Scelfo Giovanna Cristina e Scelfo Samuela. “Una seduta che si è conclusa con un nulla di fatto – dice il deputato di Sud chiama nord Giuseppe Lombardo .Il dirigente Carmelo Ricciardo non ha fornito alcuna risposta rispetto alle precise richieste avanzate, in particolare circa l’adozione dei piani obbligatori previsti dal contratto, ovvero: il Piano per i servizi sostitutivi; il Piano Operativo per l’Accessibilità; il Piano di Intervento; il Piano di Controlleria; il Piano per la Lingua Inglese; la Carta dei Servizi; e il Piano Operativo per la Sicurezza”.

Lombardo: “Servono verifiche sulle corse”

“Tutti documenti – sottolinea Lombardo – che ai sensi dell’articolo 23 del contratto sono oggetto di possibili penali in caso di mancata adozione”. Durante la seduta, il deputato di Sud chiama nord ha inoltre chiesto al dipartimento “se siano state monitorate le decine di corse per migliaia di chilometri non effettuati dall’1 luglio, data di avvio del nuovo contratto novennale”.

“La cosa più grave – aggiunge Lombardo – è che la Regione paga anticipatamente il 96% del valore del contratto, pari a circa 70 milioni di euro l’anno, salvo conguaglio a fine esercizio, ma senza che sia chiaro chi e come verifichi le corse realmente svolte. Per fare un esempio concreto – spiega – una sola corsa, andata e ritorno, su una tratta di 35 chilometri, se non effettuata per 9 anni, comporterebbe 350mila euro di corrispettivi regalati”.

Il parlamentare ha quindi formalizzato la richiesta di verifica puntuale di tutte le corse non effettuate dall’1 luglio e di tutti i servizi non ancora attivati, che potrebbero generare l’applicazione di penali contrattuali. “La partita del tpl extraurbano – conclude Lombardo – è appena iniziata. Continueremo a vigilare con determinazione perché ogni euro pubblico sia speso nel rispetto dei cittadini e della qualità del servizio”.