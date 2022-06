Trattamento Ictus, riconoscimento per gli ospedali Villa Sofia e Cervello

Traguardo che è stato conseguito grazie alla sinergia delle diverse unità operative aziendali

PALERMO – Importante riconoscimento per l’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello, che incassa l’ “ESO-Angels Awards Gold”.

Si tratta di un importante riconoscimento che premia l’azienda palermitana – tra le 5 complessivamente italiane – per i risultati raggiunti nel primo trimestre del 2022 sul trattamento dell’ICTUS, sulla scorta di precisi e molteplici indicatori di perfomance. Un traguardo che è stato conseguito grazie alla sinergia delle diverse unità operative aziendali ad eterogenea vocazione specialistica coinvolte nel PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) dedicato all’Ictus, che l’azienda ha da tempo adottato, caratterizzato, accanto alla fondamentale presenza di una Neurologia con Stroke unit nella struttura palermitana, dalla multidisciplinarietà.

Oltre alla Neurologia con Stroke Unit la Neurorianimazione, la Rianimazione, la Neuroradiologia Interventistica, la Radiologia, il Trauma Center, tenuto conto della basilare Medicina di Accettazione e di Emergenza-Urgenza (MCAU /Pronto Soccorso), oltre che 118, sono tutti segmenti necessari e strategici per condurre al risultato finale di un percorso virtuoso, in linea con i più alti e innovativi standard di qualità delle prestazioni offerte dal “Villa Sofia – Cervello”.

Uno sforzo imponente dunque anche di tipo organizzativo che oggi grazie a questo riconoscimento viene premiato, che ha alla base l’adozione ed il sempre maggiore perfezionamento di un modello organizzativo all’avanguardia e un team work multidisciplinare di professionisti di altissima qualità, che consente di coniugare tempestività della cura ai pazienti affetti da Ictus, appropriatezza delle risorse e innovazione tecnologica (presente la radiologia interventistica: elemento non scontato). L’Ictus rimane ancora oggi una delle patologie ad alta incidenza di mortalità e registra imponenti costi di ospedalizzazione e ricovero con ripercussioni significative sul welfare per i costi socio-economici connessi.

L’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, è caratterizzata da una mission emergenziale e riveste una posizione strategica rispetto ad un ampio bacino di utenza. Da ultima revisione, con delibera del direttore generale – 13 maggio 2021 n. 748 – sotto la supervisione dell’UOS Qualità e Gestione del Rischio Clinico e Direzione sanitaria – ha ulteriormente migliorato il percorso ad hoc, già standardizzato, per il trattamento del sospetto di Ictus in area di emergenza.

Gli ospedali ubicati in paesi coperti dall’ESO che acquisiscono i dati relativi al trattamento nel registro SITS-QR o in uno dei registri/database pre-approvati, vengono automaticamente candidati agli ESO-Angels awards, sulla base di indicatori di qualità delineati dalla Europen Stroke Organization. L’ ESO-Angels awards è un programma trimestrale di riconoscimento dell’eccellenza nella cura dell’ictus, pensato per onorare i team e le organizzazioni che, nella cura dei loro pazienti, si contraddistinguono per prestazioni che superano ogni aspettativa.

“L’azienda, ha perfezionato e standardizzato nel tempo procedure in grado di ottimizzare al meglio risorse e professionalità – dichiara il DG Walter Messina -, consolidando un percorso ad hoc per il trattamento dell’ICTUS, che eleva gli standard di sicurezza dei pazienti e quelli di cura, come dimostra l’odierno riconoscimento: un traguardo reso possibile grazie ad un lavoro di squadra e all’abnegazione degli operatori coinvolti nel management gestionale della popolazione affetta da questa patologia”.