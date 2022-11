Trattore in fiamme nel Palermitano: intervengono i vigili del fuoco

Un agricoltore stava arando un appezzamento di terreno quando il mezzo è andato a fuoco

MEZZOJUSO (PA) – Incendio di un trattore nelle campagne di Mezzojuso (Pa). Un agricoltore stava arando un appezzamento di terreno quando il mezzo è andato in fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse propagarsi e innescare un incendio nella coltivazione. Per l’operaio tanta paura, ma è riuscito a mettersi in salvo. Non ci sono stati feriti.