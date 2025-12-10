Tre aziende lombarde si insediano a Termini Imerese

Accordo tra Polo Innovativo Brescia e Meccatronica

PALERMO – Due start up e una impresa innovativa lombarde si sono insediate nell’incubatore di Termini Imerese (Palermo) nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato tra il Polo Meccatronica Valley e il Polo Innovativo di Brescia per interconnettere le aziende attraverso prodotti innovativi e intercettare nuovi mercati a valore aggiunto mediante la costituzione di una piattaforma condivisa e dinamica gestita dalle imprese.

Si tratta di Headvisor srl, Wise solution srl e Polo innovativo Srl, che hanno deciso di puntare sulle potenzialità del mercato in Sicilia per offrire know how e assistenza al tessuto produttivo dell’isola in forte crescita come emerge dagli indicatori di istituti europei e nazionali di statistica, centri studi e banche dati.

“Il collegamento strategico tra Termini Imerese e Brescia rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra territori, competenze e filiere produttive possa generare valore in una logica di Sistema Paese – dice il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo – L’insediamento di queste start up potrà consentire il trasferimento di know-how, modelli produttivi e competenze avanzate dalle aree più mature verso distretti industriali come quello di Termini Imerese che puntano alla reindustrializzazione ad alto valore aggiunto”.

Stefano Patelli, direttore del Polo Innovativo di Brescia, afferma: “Si tratta di uno step importante per la nostra struttura e per le due start-up, Wise Solution e Headvisor, incubate dal Polo, che si inserisce nel percorso da noi intrapreso, con successo, per ottenere il riconoscimento di incubatore certificato. Lo scambio è vicendevole: il Polo Meccatronica di Termini Imerese ha già aperto un proprio spazio nel nostro hub”.