In corso la 3 giorni di “Pop up market Sicily-Acireale Ti amo”

In una delle più belle piazze barocche della Sicilia

ACIREALE (CATANIA) – C’è un posto dove l’estate profuma di creazioni artigianali. Dove la musica si mescola al sapore di un panino gourmet. E la piazza si trasforma nel salotto più pop della Sicilia.

È il Pop Up Market Sicily, l’evento che ogni anno anima Acireale, trasformandola in un crocevia di idee, suoni, colori e storie.

11, 12 e 13 Luglio 2025. Tre giorni per ritrovarsi, curiosare tra gli stand di artigiani e designer indipendenti Brindare sotto le stelle e lasciarsi travolgere dai concerti di artisti straordinari come Shakalab – backed by DJ Cruzito e Davide Shorty live solo. Che porteranno sul palco energia, contaminazioni e un sound che profuma di Mediterraneo.

Un weekend all’insegna di arte, artigianato, street food gourmet, musica live e DJ set, con un mood pop ed estivo che conquisterà ogni visitatore. Gli showcooking dal vivo daranno spazio alle eccellenze locali, esaltando la produttività e i sapori autentici del territorio. Perché un po’ di sano intrattenimento d’estate non guasta mai, e questo evento è l’occasione perfetta per vivere la città in modo spensierato e condiviso.

“Una festa”

“Siamo felici e orgogliosi di riportare il Pop Up Market Sicily ad Acireale – dichiara Sarah Spampinato, event manager – trasformando ancora una volta Piazza Duomo in un palcoscenico di creatività, musica e condivisione. Un sentito ringraziamento va all’Assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e al Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che hanno creduto in questo progetto e ci hanno sostenuto nel renderlo possibile.”

Anche quest’anno sarà una festa di piazza straordinaria. Come riporta il Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo: “Questa edizione di Pop Up Summer Edition, dal nome Acireale ti amo, è una dichiarazione d’amore che Acireale accoglie con gioia. Noi amiamo Pop Up Market Sicily, lo stile e l’energia con cui riesce a trasformare la nostra Piazza Duomo. Colori, suoni e profumi a cui ormai siamo affezionati.”

Perché Acireale Ti Amo non è solo uno slogan: è un invito a sentirsi parte di una comunità che sa fare festa con stile, trasformando Piazza Duomo, cuore del Barocco siciliano, in un salotto a cielo aperto.

Le info utili

Piazza Duomo – Acireale (Sicilia)

11, 12, 13 Luglio 2025

Ingresso gratuito

Musica Live

Tre giorni di concerti e DJ set con ospiti d’eccezione:

• Shakalab – backed by DJ Cruzito

• Davide Shorty

• Katadeo

• e tanti altri artisti

Area Food & Drink

Panini con hamburger gourmet, crepes, gelati e il meglio dello street food siciliano.

Experience & Show Cooking

Workshop creativi e showcooking dal vivo per scoprire ed esaltare la produttività e le eccellenze gastronomiche del territorio a cura di:

• Marco Garofalo di Ràdica

• Francesco Daidone di Cortile Siciliano Cucina

• Donato Spatola di Frizzi Pizza

• Giuseppe Lo Presti di Ciurma

Area Bimbi

Gonfiabili e attività a ingresso gratuito. A cura di Pronto Evento.

Evento promosso e organizzato da Associazione Pop Up Market CT. Con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive.