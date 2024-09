Tremestieri Etneo, marijuana e hashish in auto: arrestata una pusher

La donna di 21 anni è stata fermata dai Carabinieri

CATANIA – Una donna di 21 anni residente a Santa Venerina è stata arrestata dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo comunica il Comando provinciale dei Carabinieri in una nota.

Durante un posto di controllo lungo via Nizzeti, a Tremestieri Etneo, i Carabinieri di una Gazzell hanno fermato una Fiat Pand, con alla guida una ragazza alla quale i militari hanno chiesto i documenti. Tuttavia, mentre i Carabinieri parlavano con la donna, hanno sentito che dall’auto proveniva un forte odore acre, tipico della marijuana.

Insospettiti, i Carabinieri hanno dapprima chiesto se avesse fatto uso di stupefacenti e poi, dopo aver letto sul suo volto una reazione di imbarazzo e nervosismo, hanno deciso di effettuare una perquisizione.

La droga e l’arresto

All’interno di uno zaino nascosto sotto il sedile i militari hanno quindi scovato 23 dosi di marijuana del peso di quasi 100 grammi e una busta contenente altri 50 grammi della stessa sostanza, non ancora suddivisi, oltre a circa 70 grammi di hashish. Nella borsa della donna, invece, 730 euro per i quali lei non ha saputo fornire alcuna giustificazione, affermando di essere disoccupata.

Avendo raccolto indizi di un’attività di spaccio i Carabinieri arrestato la donna e l’hanno messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, mentre la droga e le banconote sono state sequestrate.