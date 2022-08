L’ultimo saluto a Federica, vittima dell’incidente in Viale Africa

L'abbraccio nella chiesa Santa Maria della Pace.

1' DI LETTURA

TREMESTIERI ETNEO. L’ultimo commosso saluto a Federica è avvenuto ieri pomeriggio nella chiesa Santa Maria della Pace a Tremestieri Etneo.

Palloncini di colore rosa ed una folla di persone, anche di chi non l’ha conosciuta in vita, ha gremito l’edificio sacro ed il sagrato.

Federica Wagner, 30 anni appena, ha trovato la morte nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi lungo il Viale Africa a Catania.

La Ford Ka nella quale si trovava assieme ad un amico che guidava il mezzo è stato centrato in pieno da una Lancia Y che procedeva a velocità sostenuta su quel tratto di strada.



E ieri la sofferenza per l’accaduto ed il senso di impotenza erano tangibili fra i tanti intervenuti che hanno salutato per l’ultima volta una donna innocente e con ancora una vita davanti.