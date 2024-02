Trenitalia assume capitreno, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 25 febbraio 2024 per candidarsi

ROMA – Trenitalia assume. L’azienda cerca capitreno per una delle seguenti sedi in Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini) e Sermide (MN). La tipologia di contratto è a tempo indeterminato.

Trenitalia assume, in cosa consiste il lavoro

Il capotreno rappresenta il punto di riferimento per i passeggeri a bordo treno. Ha la responsabilità di controllare la regolarità della circolazione del treno, garantendo un servizio sicuro, puntuale e confortevole nel pieno rispetto delle regole, delle procedure e delle norme di sicurezza. Accoglie, orienta e informa i viaggiatori dando indicazioni in modo chiaro, trasparente e professionale, anche in situazioni stressanti. Verifica i titoli di viaggio, ascolta in modo attivo ed empatico i clienti, attivandosi in prima persona per risolvere eventuali criticità.

Gli orari di lavoro sono organizzati secondo turni programmati, non cadenzati e flessibili che prevedono riposi fuori sede, lavoro notturno, anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

I requisiti

I requisiti richiesti al momento dell’inoltro della candidatura sono: diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale; residenza certificata in Emilia-Romagna da almeno sei mesi; precedente documentabile esperienza, almeno triennale, in ruoli a contatto con il pubblico (vendita e assistenza, ristorazione e hotellerie, sicurezza e vigilanza, servizi al pubblico); conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo; disponibilità a sistematici spostamenti in Emilia-Romagna e nelle regioni limitrofe; disponibilità a effettuare turni non cadenzati, lavoro notturno e lavoro nei fine settimana e festivi; ottime capacità comunicative, di assistenza e gestione delle emozioni.

L’azienda indica anche dei requisiti preferenziali: possesso delle abilitazioni di Accompagnamento dei Treni (AdT) e Preparazione dei Treni (PdT); aver svolto in precedenza attività lavorativa su turni, fine settimana e festivi.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi sul sito delle Ferrovie dello Stato, nella sezione “Lavora con noi”, e ricercare l’annuncio relativo ai capitreno. C’è tempo fino al 25 febbraio 2024 per candidarsi.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie