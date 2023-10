Trenitalia assume, posti anche in Sicilia: ecco requisiti e domanda

L'azienda ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali

ROMA – Duemila assunzioni in Trenitalia. L’azienda, insieme al gruppo FS Italiane, ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali per un piano di assunzioni che prevede nuovi ingressi, anche in Sicilia.

In cosa consiste il lavoro

In Sicilia sono due i posti disponibili: primo ufficiale di coperta e specialista facility e building. Il ruolo di primo ufficiale di coperta prevede l’impiego a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato maggiore delle Navi Traghetto.

Lo specialista facility e building deve collaborare allo sviluppo dei nuovi progetti di facility e building management anche attraverso l’elaborazione di reportistica e presentazioni, nonché al relativo monitoraggio; supportare il responsabile nell’analisi e nello studio di fattibilità di progetti innovativi finalizzati alla semplificazione dei processi; partecipare ai Gruppi di Lavoro per la realizzazione di studi e analisi relativi al facility e building management a supporto del change management; collaborare all’approfondimenti di aggiornamenti di settore in materia normativa e giusnaturalistica.

I requisiti

Primo ufficiale di coperta:

Abilitazione e Certificato IMO/STCW nella sua versione aggiornata ed in corso di validità da Primo Ufficiale di Coperta (o alternativamente da Comandante) per navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (STCW regola II/2);

Certificato G.M.D.S.S. R.O.C. o alternativamente G.O.C. (STCW regola IV/2) in corso di validità;

Attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio ‘MAMS’ (STCW Regola VI/2) in corso di validità;

Corso/Aggiornamento ‘Antincendio base – Antincendio Avanzato – Sopravvivenza e Salvataggio’ (STCW Regola VI/1-2 – Regola VI/3) in corso di validità;

Certificato di competenza in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili ‘MEDICAL CARE’ (STCW Regola VI/4-2) in corso di validità;

Attestato di addestramento in materia di ‘Uso Leadership e delle Capacità Manageriali’ (STCW Regola II/1 – Sez. A II/2) in corso di validità;

Attestato di addestramento sicurezza passeggeri (STCW regola V/2) in corso di validità;

Allegato 1 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di immatricolazione in corso di validità.

Specialista facility e building:

Laurea Magistrale nell’Area dell’Ingegneria Industriale oppure Laurea Magistrale in Ingegneria Edile/ Architettura;

Pregressa esperienza di almeno 5 anni nella gestione di asset / site aziendali e degli spazi in contesti strutturati;

Conoscenza della normativa di riferimento;

Conoscenza di sistemi operativi Windows, Pacchetto Office e Programmi Autocad, Primus, STR e Microsoft Project;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.

Come presentare la domanda

È possibile presentare la domanda cliccando a questo link per lo specialista facility e building (entro il 18 ottobre) e a questo per il primo ufficiale di coperta (entro il 23 ottobre).