Treno e bus Palermo-valle dei templi, servizio Trenitalia-Trasporti Agrigento

PALERMO – In treno Regionale dalla stazione di Palermo Centrale sino ad Agrigento Centrale e poi in bus direzione Valle dei Templi, per scoprirne le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche e trascorrere una giornata da ricordare.

Grazie al servizio treno+bus, nato dalla sinergia fra il Regionale di Trenitalia (Società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) e Tua-Trasporti urbani Agrigento Srl di concerto con la Regione Siciliana che è committente del servizio ferroviario e con il Comune di Agrigento, attivo dallo scorso 16 febbraio anche nell’ottica di Agrigento Capitale della Cultura, è possibile visitare la valle dei templi.

Sono 28 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi. Con il servizio bus sarà possibile raggiungere la valle dei templi dalla stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti.

Il biglietto combinato treno+bus sarà acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia (in formato elettronico sul sito www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia, in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati) inserendo come destinazione di partenza o arrivo “AGRIGENTO VALLE DEI TEMPLI”. Il prezzo del biglietto per raggiungere in bus la valle dei templi sarà di un euro e 20 centesimi, da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta.

Un servizio, nato su impulso dell’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò, sembra avere riscosso un discreto successo: nel solo mese di maggio è stato scelto, tra comitive e viaggi individuali, da circa 2.000 persone. Questo collegamento si aggiunge al già esistente Taormina Link, che collega la stazione di Taormina-Giardini al centro storico taorminese e che da inizio anno è stato scelto da oltre 10.000 clienti.