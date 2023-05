Tribunale, intitolazioni ai compianti Geraci, Nino e Fabio Florio

L'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Al tribunale di Catania, l’intitolazione della Sala del Consiglio agli Avvocati Nino e Fabio Florio e dell’Ufficio di Presidenza all’Avvocato Francesco Geraci

La cerimonia si è tenuta nella Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con la presenza anche del Presidente del Tribunale dottor Francesco Mannino, del Procuratore Generale dottor Carlo Caponcello, del Presidente della Corte di Appello dottor Filippo Pennisi.



In apertura il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Ninni Distefano, ha ricordato il contributo dell’avvocato Francesco Geraci e del collega Fabio Florio, scomparso pochi mesi fa. “Non è facile a distanza di così poco tempo parlare del presidente emerito del Coa Fabio Florio. Abbiamo però vinto l’emozione e accomunato il ricordo di Fabio a quello di Francesco Geraci e del compianto Nino Florio. Un appuntamento doveroso ed emozionante che ha coinvolto tutta l’avvocatura catanese unita nel ricordo di tre grandi avvocati che hanno fatto la storia di questa professione. Una occasione importante che fa capire una volta di più le ragioni dello stare insieme, dell’essere avvocati, del perché siamo una famiglia e una comunità di professionisti, non una moltitudine indistinta”.



Numerosissimi i presenti in sala, insieme ai congiunti degli avvocati Florio e Geraci, invitati dal Coa alla cerimonia di intitolazione.

Al tavolo con il presidente Distefano, a ricordare la figura di Francesco Geraci è stato il collega e amico avvocato Roberto Porto. A tratteggiare con affetto e commozione la figura di Fabio Florio è stato l’avvocato Vito Branca.