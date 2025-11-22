Tributi, le opposizioni a Lagalla: “Il fratello di Miccichè in Engineering”

Argiroffi, Forello, Miceli e Randazzo controreplicano al sindaco

PALERMO – “Piuttosto che offendere scompostamente le opposizioni perché esercitano i loro poteri di vigilanza e controllo, Lagalla risponda ad una domanda: sapeva che Municipia spa appartiene al gruppo Engineering, presieduto dal fratello di quel Gianfranco Miccichè con cui ha recentemente formato un partito politico? Lagalla smetta di blaterare e prenda atto del fatto che se l’accordo con Municipia non si è concluso è solo perché gli uffici comunali non si sono piegati a lui e al suo direttore generale”. Lo dicono i consiglieri comunali di opposizione a Palermo Giulia Argiroffi, Ugo Forello, Carmelo Miceli e Antonino Randazzo.

La vicenda tributi

I consiglieri controreplicano così a quanto affermato da Lagalla, che in merito al loro esposto in Procura sulla vicenda della riscossione tributi ha parlato di opposizione-Torquemada.