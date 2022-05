Triestina-Palermo, la famiglia dell’ex Jajalo pronta a tifare rosanero – FOTO

Sono circa 1000 i tagliandi venduti ai supporters rosanero

Il Palermo scenderà in campo tra circa un’ora per affrontare la Triestina allo stadio “Nereo Rocco”, in occasione del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. L’esodo dei tifosi palermitani riempirà il settore ospiti dell’impianto sportivo del capoluogo friulano. Sono circa 1000 i tagliandi venduti ai supporters rosanero nella trasferta di Trieste. Anche se, in tanti, hanno acquistato dei biglietti anche in altri settori dello stadio.

Intanto, una vecchia conoscenza del club palermitano conferma il suo legame con la città e con la squadra rosanero. La famiglia di Mato Jajalo, infatti, ex centrocampista dei siciliani, è pronta a sostenere il Palermo in vista della sfida in programma alle 17.30. Il calciatore bosniaco, che oggi veste la maglia dell’Udinese in Serie A, e la sua famiglia hanno sempre mostrato il loro supporto alla compagine rosanero e il loro interesse per la città di Palermo, tornando spesso in Sicilia anche per passare le vacanze.

In alto, la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla moglie Ivana. Nello scatto, i figli della coppia sono tutti vestiti con i colori rosanero sotto la voce “Noi pronti”.