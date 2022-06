Trizzino contro i manifesti elettorali ai Quattro Canti: “È troppo” FOTO

Il deputato ha manifestato la propria rabbia sul proprio profilo Facebook

1' DI LETTURA

PALERMO – “Questo è davvero troppo! Utilizzare i monumenti cittadini per affiggere i manifesti elettorali è un’offesa al buongusto ed al buonsenso”. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è il deputato Giorgio Trizzino, che pubblica un foto dei manifesti dei candidati al consiglio comunale di Palermo affissi ai Quattro Canti.

“Chiedo – continua Trizzino – al candidato sindaco Franco Miceli se è al corrente che questi due candidati di una lista che lo sostiene utilizzano le finestre dei Quattro Canti per la loro campagna elettorale. Miceli, da presidente dell’ordine degli architetti, dovrebbe essere il primo a condannare l’accaduto! E non ci venga a raccontare che quel palazzo appartiene a privati e quindi tutto è permesso. Dobbiamo attenderci che anche le finestre del Teatro Massimo verranno utilizzate nei prossimi giorni per l’affissione di manifesti elettorali? Miceli sia franco e ci spieghi come può accettare un simile sfregio“.