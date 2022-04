Trizzino: “Ferrandelli competente e onesto”

“La destra e la sinistra vengono superati dal pragmatismo del candidato di +Europa“

PALERMO – “Votare per Fabrizio Ferrandelli sindaco vuol dire stare dalla parte della competenza, del metodo e della onestà”. Lo dichiara il deputato di Azione, Giorgio Trizzino.

“Con Giulia Argirorfi ed Ugo Forello – aggiunge in una nota – abbiamo deciso di sostenere Ferrandelli perché non crediamo nella discontinuità con la precedente amministrazione, dichiarata dal candidato della lista Pd-Movimento 5 Stelle (mi viene l’orticaria solo a pensare che un simile accordo possa essere possibile dopo le reciproche accuse che i due partiti si sono scambiati nel recente passato) e non crediamo neanche nell’alleanza così innaturale che vede il candidato dell’ex Democrazia cristiana sostenuto da Fratelli d’Italia (che non sono quelli dell’inno di Mameli ma i sovranisti della destra amica di Orban)”.

“Diciamo che la destra e la sinistra vengono superati dal pragmatismo di Ferrandelli che merita la fiducia e che ha deciso – conclude Trizzino – di rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra Palermo”.