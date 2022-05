Trizzino: “Quella di Orlando è una missione incompiuta”

“Chiunque ci sarà dopo di lui dovrà fare i conti con un dissesto finanziario senza precedenti"

PALERMO – “La missione incompiuta di Leoluca Orlando è evidente agli occhi dei cittadini palermitani. La retorica ricostruzione del proprio operato, fatta ieri dallo stesso sindaco di Palermo fa acqua da tutte le parti. La verità è che Orlando alla fine del suo mandato lascerà ai palermitani un quadro di desolazione, degrado, povertà, investimenti sbagliati e pessima amministrazione” lo dichiara in una nota il deputato di Azione Giorgio Trizzino.

“Orlando ha sbandierato la lotta alla mafia come suo obiettivo prioritario, dimenticandosi però, che sono stati i cittadini a pagare il prezzo più caro in termini di morti e mortificazioni. Quando, poi Orlando ci parla di priorità del futuro sindaco, non può che suscitare un sorriso compassionevole. Chiunque arrivasse dopo di lui – ha proseguito il deputato di Azione – dovrà fare i conti con un dissesto finanziario senza precedenti, 1500 bare da seppellire, tonnellate di rifiuti da smaltire, strade e marciapiedi da ricostruire, profonde disuguaglianze all’interno del tessuto sociale. Missione compiuta dunque? Direi piuttosto mission impossible per chi lo seguirà. Ecco perché riconosco nel candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, un tenace Tom Cruise che saprà ottenere per la città il migliore de risultati”.