Trofeo Sant’Agata: si impongono i magistrati

La compagine di Ignazio Fonzo vince ai rigori la sfida decisiva contro le All Stars Sicilia di Luca Napoli.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ stata la formazione dei Magistrati Catania a portare a casa l’edizione numero ventitre del Trofeo calcistico dedicato a Sant’Agata. Autentici cecchini dal dischetto, l’undici guidato da Ignazio Fonzo si è imposta nella sfida finale battendo ai calci di rigore la compagine delle All Stars Sicilia di Luca Napoli (i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0).

Un bel pomeriggio di sport

Al triangolare ha preso parte anche il roster dei Vigili Urbani in quello che è stato un bel pomeriggio di sport. Un Trofeo atteso e, per questo, combattutissimo in campo: sempre in nome del fair play e con tre match giocato a buoni ritmi. Si è corso, sudato e giocato rendendo onore ad una manifestazione che, visto l’impegno profuso in campo, non ha affatto deluso le aspettative.

Alla fine, come detto, a imporsi sono stati i Magistrati che l’anno prossimo rimetteranno simbolicamente in palio il Trofeo.

Ed ora, via alla settimana clou dei giorni della Santa Patrona di Catania.