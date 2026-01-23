Truffa del falso CUP, è allarme in Sicilia: ecco gli SMS da ignorare

Come funziona e i consigli di Adiconsum

Una nuova truffa telefonica è stata registrata in Sicilia. Sono numerose le segnalazioni arrivate in queste ultime settimane ad Adiconsum Palermo Trapani relative a falsi SMS inviati a nome del CUP – Centro Unico di Prenotazione sanitaria per spingere i cittadini a contattare numeri telefonici a pagamento.

Secondo quanto riferito da Adiconsum Palermo Trapani, nei messaggi si invita il destinatario a contattare con urgenza un numero telefonico che inizia con il prefisso 893. La richiesta è motivata con presunti problemi legati a prenotazioni, esami diagnostici o appuntamenti sanitari.

Come funziona la truffa che azzera il credito telefonico

Una volta effettuata la chiamata, la persona viene trattenuta in linea per diversi minuti, spesso ascoltando musica o messaggi preregistrati. Durante l’attesa, il credito telefonico viene progressivamente azzerato a causa dei costi molto elevati associati a queste numerazioni speciali.

“Si tratta a tutti gli effetti di una truffa, poiché il CUP non utilizza SMS per invitare a richiamare numeri a sovrapprezzo”, spiega Antonio Rocco, responsabile del presidio Palermo Trapani di Adiconsum Sicilia. “I numeri 893 e simili sono associati a servizi a tariffazione speciale”, continua. “Il messaggio fa leva sull’ansia e sull’urgenza legate alla salute per indurre l’utente a chiamare senza verifiche”, aggiunge.

Antonio Rocco, responsabile del presidio Palermo Trapani di Adiconsum Sicilia

Gli SMS falsi e come evitare il raggiro

L’associazione invita a prestare la massima attenzione e fornisce alcune indicazioni operative:

non chiamare mai numeri che iniziano con 893 o altri prefissi a pagamento ricevuti via SMS

non rispondere né richiamare

verificare sempre eventuali comunicazioni sanitarie contattando direttamente il CUP attraverso i canali ufficiali

segnalare l’accaduto al proprio operatore telefonico e alle associazioni di tutela dei consumatori.

In presenza di un danno economico, spiegano da Adiconsum, “valutare la presentazione di una denuncia alle autorità competenti al fine di preservarsi la possibilità di recuperare, in futuro, quanto frodato o parte di esso. È fondamentale diffondere questa informazione, soprattutto tra le persone anziane e i soggetti più vulnerabili, che rappresentano il principale bersaglio di questo tipo di raggiri”.

Chi contattare per informazioni e assistenza

Antonio Rocco invita a “diffidare sempre di messaggi allarmistici e numeri a pagamento: la sanità pubblica non opera in questo modo”. “Qualora persistesse il dubbio circa la genuinità del messaggio, è preferibile contattare i numeri di telefono rinvenibili sui siti web istituzionali del SSN o delle Aziende sanitarie provinciali”, conclude.

Per richiedere informazioni o assistenza, per la sede di Palermo e provincia è possibile chiamare il 3888822243, per Trapani e provincia il 3891331582 oppure scrivere all’indirizzo email palermotrapani@adiconsum.it.

Lo scorso dicembre anche l’ASP Palermo aveva pubblicato sul suo sito un avviso con il quale invitava i cittadini a prestare la massima attenzione: “Questa Azienda non utilizza SMS per le prenotazioni CUP. Si stanno verificando degli invii da parte di numeri truffa. Si consiglia di verificare la provenienza dei messaggi prima di richiamare o svolgere qualsiasi altra azione richiesta”.

