I consigli del Ministero della Salute per evitare raggiri

Stanno circolando in queste settimane email false e ingannevoli che sfruttano impropriamente il nome del Ministero della Salute. Tali comunicazioni invitano i cittadini a procedere con il rinnovo della tessera sanitaria, ma si tratta di avvisi non ufficiali riconducibili a una campagna di phishing.

L’operazione fraudolenta è finalizzata alla raccolta indebita di informazioni personali e sensibili, che possono poi essere utilizzate per attività illecite di varia natura.

Il meccanismo usato per sottrarre dati

I falsi messaggi spingono l’utente a cliccare su un collegamento ipertestuale per effettuare un presunto rinnovo della tessera sanitaria.

Il link conduce a un sito web contraffatto, realizzato per imitare l’aspetto grafico dei portali istituzionali, dove viene richiesto di compilare un modulo contenente numerosi dati personali e sensibili.

Le informazioni acquisite possono essere successivamente sfruttate per fini illegali, come la vendita dei dati a terzi, la falsificazione di documenti o ulteriori frodi digitali.

Come riconoscere la truffa della tessera sanitaria

Il Ministero della Salute non invia email contenenti link per il rinnovo della tessera sanitaria e non richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non riconducibili a piattaforme ufficiali.

È utile ricordare che:

• la tessera sanitaria ha una validità di sei anni;

• salvo casi di smarrimento o furto, non è necessario presentare alcuna richiesta di rinnovo;

• la nuova tessera viene spedita automaticamente al momento della scadenza;

• eventuali pratiche devono essere avviate esclusivamente attraverso i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare in caso di email sospette

Qualora arrivino email di dubbia provenienza, è opportuno:

• non cliccare sui link presenti nel messaggio;

• non inserire né comunicare dati personali o sensibili;

• eliminare immediatamente l’email dalla propria casella di posta.

Per ricevere informazioni attendibili e aggiornamenti corretti, è sempre consigliabile consultare esclusivamente i siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti. Bastano questi piccoli accorgimenti per non incappare nella truffa della tessera sanitaria.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA