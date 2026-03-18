L'operazione della guardia di finanza

SASSARI – Dalla querela sporta da un cittadino residente a Sassari la guardia di finanza di Enna e la Squadra mobile della questura hanno scoperto una truffa da migliaia di euro compiuta attraverso pratiche di trading online da un uomo di origine rumena residente a Valguarnera Caropepe, comune in provincia di Enna. L’uomo è stato denunciato e gli sono stati sequestrati circa 50mila euro in denaro e bene immobili.

Il sassarese truffato ha denunciato di essere stato convinto a iscriversi su una piattaforma di trading on-line che promuoveva investimenti in grado di produrre grandi profitti. E in effetti, dopo le prime operazioni i guadagni avevano raggiunto velocemente l’importo di 27mila euro. Solo che per poterli riscuotere, all’uomo era stato richiesto di effettuare ulteriori versamenti.

Una volta trasferiti i soldi su un conto corrente indicato dal sedicente broker, non ha più ricevuto comunicazioni né tantomeno ha avuto modo di poter accedere a quanto investito. Il cittadino sassarese ha quindi sporto querela e le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Enna, hanno portato all’individuazione di un conto corrente dove erano confluiti i versamenti, intestato un uomo di origine rumena residente a Valguarnera.

Gli accertamenti della guardia di finanza hanno scoperto che l’indagato aveva ricevuto nel tempo sul proprio conto corrente cospicue somme di denaro che, nelle ore immediatamente successive e dopo averne trattenuto una parte, aveva trasferito verso piattaforme telematiche di criptovalute/trading on line, in modo da farne perdere le tracce.

Il gip ha ritenuto che si sia configurato il reato di riciclaggio e ha disposto il sequestro preventivo di una somma pari a quella sottratta all’investitore sassarese. Sono così stati sequestrati due unità immobiliari di cui il broker è proprietario al 50% e 18mila euro custoditi in un conto corrente.