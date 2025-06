Avellino, denunciati due truffatori seriali: uno è catanese

Si tratta di un 30enne con precedenti

CATANIA – Due truffatori seriali sono stati identificati e denunciati dai carabinieri in provincia di Avellino.

Un 30enne di Catania e un 26enne della provincia di Salerno avevano messo un segno truffe ai danni di diverse persone, tra cui un giovane di Frigento che dopo aver versato alcune centinaia di euro in contrassegno per l’acquisto di utensili messi in vendita su internet, non aveva mai ricevuto i beni acquistati.

Un altro raggiro è stato consumato a Candida: accreditandosi come broker di una società assicurativa operante su una piattaforma virtuale, il truffatore si era fatto accreditare settecento euro per una polizza contraffatta. Entrambi gli indagati hanno una lunga serie di precedenti analoghi.