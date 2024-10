Frodi online, arrestato a Catania un truffatore belga di 27 anni

Sull'uomo pendeva un mandato di cattura europeo

CATANIA – Truffe online: un truffatore seriale 27enne belga è stato arrestato dalla polizia a Catania in esecuzione di un mandato di cattura europeo per crimini informatici. Secondo l’accusa, sarebbe responsabile di una serie di truffe messe a segno da un’organizzazione criminale creata per commettere frodi informatiche.

Le truffe online

L’uomo avrebbe carpito la fiducia delle vittime, con diverse strategie, per rubare loro dati sensibili o per passare in rassegna i loro conti correnti, svuotandoli. La tecnica più diffusa che l’uomo ha realizzato è quella di inviare un link tramite una nota chat di messaggistica per richiedere soldi, spacciandosi per un conoscente della vittima.

Il 27enne, già noto alle autorità del Belgio dove è stato condannato in via definitiva per reati simili e furti, è stato rintracciato dagli agenti in una struttura alberghiera di lusso di viale Kennedy. Dopo la notifica del mandato europeo è stato arrestato e condotto in carcere.