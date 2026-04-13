 Trump attacca Papa Leone: debole e pessimo in politica estera
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Trump attacca il Papa: “Debole, deve ringraziare me se è in Vaticano”

dazi Trump
Il durissimo post del presidente Usa su Truth
1 min di lettura

WASHINGTON – Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica. Un attacco senza precedenti, che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Il post su Truth di Trump

In un lungo e durissimo post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente americano ha definito Leone un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”.

“Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”

Il presidente americano ha perfino rivendicato il merito dell’elezione di Louis Prevost a pontefice: “Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perché americano; si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”.

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