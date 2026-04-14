La solidarietà di Schlein

ROMA- “Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”: lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. Trump afferma inoltre di non aver parlato con Meloni “da molto tempo”.

“L’Italia non sarà più…”

“Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. E’ molto diversa da quello che pensavo”, aggiunge. Il presidente americano critica la premier italiana che un mese fa, in un’altra intervista al Corriere, lui stesso aveva definito un’amica e una grande leader che “cerca sempre di aiutare”. “Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese”, commenta oggi il presidente.

“Pensavo che avesse coraggio”

“Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Trump – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo“.

La solidarietà di Schlein (Pd)

“Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone”. Così la segretaria Dem Elly Schlein in Aula alla Camera.

“Siamo avversari in quest’Aula – ha aggiunto – ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese”.

Le parole del presidente La Russa

“Se qualcuno può pensare che il presidente del Consiglio dell’Italia possa mai considerare accettabili attacchi frontali al sommo Pontefice non conosce l’Italia e il presidente del Consiglio e non conosce quello che significa il rapporto tra l’Italia e il Papa, che in questo caso è pure americano”.

L’ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando le dichiarazioni del presidente americano Trump rispetto alla premier italiana.