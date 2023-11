L'uomo, aveva l'obbligo di non lasciare il comune di Napoli

TORRE DEL GRECO – Si tuffa nelle acque gelide per sfuggire ai carabinieri. Un uomo di 32 anni, residente a Ponticelli, un quartiere di Napoli est, ha tentato di sfuggire all’arresto da parte delle forze dell’ordine tuffandosi nel mare di Torre del Greco.

Il tuffo in mare per non farsi catturare

L’uomo, che aveva già l’obbligo di non lasciare il comune di Napoli, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si trovava fuori dall’area a lui assegnata. Le immagini mostrano il fuggitivo, che scappando, si tuffa in mare e cerca di non farsi catturare.

Nonostante i ripetuti richiami dei Carabinieri, che lo attendevano sulla spiaggia, l’uomo è rimasto per diversi minuti nelle fredde acque marine. Alla fine, i militari hanno dovuto intervenire direttamente, gettandosi in acqua per arrestarlo e condurlo in prigione.



