“TumìAmì” fa tappa alla scuola Perez, lo sport diventa inclusione

Il progetto è rivolto a giovani con fragilità

PALERMO – Mercoledì 18 marzo alle ore 10.30, presso l’Ics Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo (Via Vincenzo Errante 13), si terrà una delle tappe importanti del progetto “TumìAmì”. Un progetto che utilizza lo sport come strumento di aggregazione, crescita personale e inclusione sociale.

Il progetto è rivolto a minori e giovani maggiorenni ancora inseriti nel percorso scolastico che vivono condizioni di particolare fragilità sociale o rischio di devianza nel territorio del Comune di Palermo.

Durante l’incontro presso l’I C S Perez- Madre Teresa di Calcutta, partner ufficiale del progetto, verranno donati alla scuola diversi attrezzi sportivi che permetteranno di proseguire le attività avviate nel corso del progetto, consolidando così il percorso educativo e sportivo intrapreso dagli studenti.

L’iniziativa è stata promossa dalla LIFE and LIFE ETS, Capofila del progetto, con il partner sportivo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Piume d’Argento Badminton Club. Il progetto è promosso e finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

La mattinata sarà animata anche da un momento sportivo: i bambini saranno protagonisti di una partita dimostrativa di badminton, uno degli sport di racchetta più veloci al mondo, simbolo delle attività svolte durante il progetto.