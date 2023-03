Tumori ovaio ed endometrio: premiata  l’ARNAS Garibaldi

Tra i 40 Ospedali italiani “a misura di donna”.

CATANIA. Dalla mappatura nazionale dei percorsi di Oncologia Ginecologica della Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere), l’ARNAS Garibaldi è tra i 40 Ospedali italiani “a misura di donna” per una piena presa in carico.

La mappatura dei “Percorsi di Oncologia ginecologica a misura di donna” ha l’obiettivo di identificare gli ospedali con i Bollini Rosa che valorizzano la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza attraverso l’offerta di servizi che considerano i bisogni e le aspettative delle donne con tumore all’ovaio e all’endometrio.

Alla cerimonia di consegna della targa come segno di riconoscimento per l’impegno sul tema, mercoledi, al Senato della Repubblica, presenti il Dott. Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell’Azienda e il Prof. Giuseppe Ettore, Direttore dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia e del Dipartimento Materno Infantile.

L’iniziativa, realizzata da Fondazione Onda si inserisce nell’ambito della mappatura degli ospedali con i Bollini Rosa che offrono percorsi e servizi nell’ambito dell’oncologia ginecologica sul territorio nazionale allo scopo di supportare le donne con tumore all’ovaio o all’endometrio, individuando quelle strutture che si distinguono per l’alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un’assistenza ‘umana’ e personalizzata.

Il Dott. De Nicola, nel ringraziareFrancesca Merzagora – Presidente Fondazione Onda – per la valida iniziativa, ha sottolineato come tale riconoscimento conferma la mission oncologica del Garibaldi espressa da team multidisciplinari consolidati da elevate competenze e lavoro di squadra permanente espresso dai GOM (Gruppi Ospedalieri Multidisciplinari) oncologici di Ginecologia, Chirurgia Oncologica, Urologia, Senologia, Chirurgia Toracica, Epatologia, Tiroide e di cui fanno parte oltre all’Oncologia Medica, Radioterapia, Medicina Nucleare, Diagnostica per immagini, Anatomia patologica e Biologia Molecolare, la Genetica Medica, i Psicologi dedicati, i Fisioterapisti e i Nutrizionisti.

Nello specifico, l’attività svolta dall’UOC di Ginecologia diretta dal Prof Ettore rappresenta, per volumi di attività e complessità un consolidato centro di riferimento per le patologie neoplastiche e complesse della donna come risulta anche dai AGENAS. E’ inoltre rilevante per il tumore dell’ovaio e dell’endometrio l’attività di prevenzione e diagnosi precoce attraverso gli ambulatori di ecografia transvaginale, isteroscopia e counselling genetico.

Eccellenza altresì del Garibaldi è rappresentata, nell’ambito della ricerca, dal Clinical Trial Center dell’Oncologia Medica e, in ambito organizzativo, dal CAO (Centro Accoglienza Oncologica), operativo da circa dieci anni e antesignano di ciò che oggi si auspica per ogni donna di fronte alla diagnosi di tumore: bisogno di orientamento, di una presa in carico globale e multidisciplinare, obiettivi terapeutici appropriati, chiari e condivisi e che facciano sentire accolte, protette e in cura.