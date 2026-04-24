Turano: “Bonelli e Fratoianni sanno cosa combina Avs a Marsala?”

L'affondo su fb

PALERMO – “Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sanno davvero cosa sta combinando Avs a Marsala? Hanno idea di quello che stanno facendo i loro esponenti sul territorio?”. Così, in un video su Facebook, l’assessore regionale e deputato della Lega, Mimmo Turano.

“Montalto e Giambrone mi accusano di vaneggiare solo perché sto dicendo la verità: prima confinano la loro candidata a sinistra e subito dopo ridicolizzano Cateno De Luca, sostenendo che abbia un simbolo ‘piccolo piccolo’, che non conti nulla e che non abbia alcuna prospettiva politica. In pratica lo trasformano in un oggetto d’arredamento”, continua Turano.

“E non finisce qui. Dicono che quelli del centro, che pure sono tanti, porteranno voti ma non conteranno niente – aggiunge – Insomma, una visione della politica utile solo a coprire contraddizioni evidenti. Per questo invito Bonelli e Fratoianni a venire in Sicilia e occuparsi direttamente di ciò che sta accadendo, prima della presentazione delle liste, per evitare un imbarazzo che rischia di accompagnarli per tutta la campagna elettorale”.