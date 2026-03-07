Turano: “Il nostro obiettivo è creare un ponte tra scuola e imprese”

L'intervento dell'assessore regionale all'Istruzione

PALERMO – “La scuola siciliana sta crescendo e il governo Schifani lavora a un meccanismo capace per davvero di mettere in rete e far dialogare il mondo della scuola, quello della formazione professionale con il nostro tessuto produttivo. La scommessa è formare professionalità rispondenti ai bisogni delle imprese e generare occupazione qui in Sicilia”.

Lo ha detto l’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, intervenendo all’incontro “Autoriparazione le sfide del cambiamento. Tra tendenze del settore, formazione, quadro normativo e continuità di impresa”, organizzato dalla CNA di Trapani, nell’aula magna dell’Istituto Economico e Tecnologico Girolamo Caruso di Alcamo (Tp).

“In questa cornice – ha sottolineato l’assessore – si inserisce il protocollo d’intesa, siglato dagli assessorati regionali dell’Istruzione e della Formazione professionale, Infrastrutture e Trasporti insieme all’ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, che già da quest’anno consente agli studenti dei 37 istituti professionali ad indirizzo ‘Manutenzione e Assistenza Tecnica’ (MAT) di accedere direttamente all’esame abilitazione per ‘Ispettore dei centri di revisione veicoli’, acquisire un titolo professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro nazionale ed europeo, senza dover frequentare un corso post-diploma”.

“Una novità assoluta, che ci consente di potenziare l’offerta formativa, creare un ponte scuola-lavoro, dando alle imprese la possibilità di assumere giovani altamente qualificati”, ha concluso l’assessore Turano.