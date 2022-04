Turano: “Raccogliamo i frutti del coraggio dell’Udc e di Lagalla”

“Ringrazio FdI e Diventerà Bellissima per la convergenza sulla candidatura e auspico che si possa trovare una sintesi"

“Non ho timore di dire che oggi raccogliamo i frutti del coraggio dell’Udc e di Roberto Lagalla che due mesi fa ha scelto di mettersi in gioco per Palermo. Ringrazio Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima per la convergenza sulla candidatura di Lagalla e auspico che si possa trovare una sintesi anche con le altre forze del centrodestra”. Lo dice Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività produttive ed esponente dell’Udc.