Era arrivato in cima quando si è accasciato per terra

CEFALÙ (PALERMO) – Un turista americano di 61 anni è morto durante un’escursione alla Rocca di Cefalù.

L’uomo, in gita con la moglie, era arrivato in cima quando si è accasciato per terra. Sono intervenuti i sanitari del 118 con il Rianimatore che hanno dovuto fare alcune centinaia di metri a piedi ma per il turista non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri.