Il restauro della scultura era costato 15mila sterline

1' DI LETTURA

BRUXELLES – Un turista rompe un’importante statua della città di Bruxelles. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, è salito sulla scultura appena restaurata davanti al rinomato edificio della Borsa del luogo.

Il ragazzo, un uomo irlandese è stato arrestato dopo aver spezzato parte di una statua che in fase di restauro era costata 15mila sterline. Il filmato in alto mostra il giovane, che sotto l’effetto di alcol, si arrampica sulla scultura. Nel modo di scendere ha spezzato una parte del braccio della persona scolpita. La scultura raffigurava un leone e un uomo con una torcia in mano.

TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE