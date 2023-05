Turista tedesca cade e muore su una scogliera nel Salento

A nulla sono serviti i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118

Una turista di nazionalità tedesca di settant’anni ha perso la vita a Tricase porto, in provincia di Lecce, dove si trovava in vacanza, probabilmente per una caduta accidentale.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna scendeva le scale che portano alla scogliera della località balneare, quando è precipitata e ha battuto il capo. Sarebbe deceduta sul colpo e a nulla sarebbero valsi i tentativi dei sanitari del 118.

La donna, in compagnia del marito, stava scendendo le scale quando è inciampata ed è precipitata al suolo. Non è chiaro tuttavia se la donna sia stata colpita da malore e poi sia caduta. Sul posto carabinieri e medici del 118 in attesa che arrivi il magistrato di turno.